Rugby: le sélectionneur des All Blacks Ian Foster sauve sa tête

La fédération néo-zélandaise de rugby a maintenu ce mercredi Ian Foster au poste de sélectionneur des All Blacks, même si l'équipe traverse actuellement une mauvaise passe, à près d'un an de la Coupe du monde en France.

Ian Foster continuera d'entraîner les All Blacks jusqu'à la Coupe du monde en France, l'an prochain, a annoncé New Zealand Rugby mercredi, qui lui a renouvelé sa confiance malgré ses dernières piètres performances. Soulagé, Foster a remercié le conseil d'administration de la fédération et son directeur général Mark Robinson pour leur "soutien fort".



"C'est un privilège d'occuper ce poste, ce n'est jamais quelque chose que l'on tient pour acquis", a souligné Foster. L'entraîneur de 57 ans reste donc à la tête des All Blacks pour le prochain test à domicile contre l'Argentine le 27 août à Christchurch et pour la Coupe du monde en France en septembre 2023.

Trois défaites ces dernières semaines

Stewart Mitchell, président de New Zealand Rugby, a assuré que le conseil d'administration gardait sa confiance en Foster malgré trois défaites sur les cinq tests matchs de cette année. "Je veux absolument souligner que Ian Foster, comme entraîneur principal, et Mark, comme directeur général, bénéficient tous les deux du plein soutien du conseil d'administration", a déclaré Mitchell.



Foster était sous pression après deux défaites consécutives à domicile contre l'Irlande le mois dernier, suivies d'une lourde défaite contre l'Afrique du Sud. Robinson avait ainsi refusé de soutenir publiquement Foster, même après la victoire des All Blacks contre l'Afrique du Sud samedi à Johannesburg.