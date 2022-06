Rugby: les Barbarians français joueront contre les USA

Les Barbarians français affronteront les Etats-Unis le 1er juillet à Houston, ont annoncé jeudi les Baa-baas. L’équipe entraînée par Denis Charvet dévoilera la liste des joueurs retenus pour la tournée américaine prochainement.

Pour la première fois de son histoire, les Barbarians français joueront contre les Etats-Unis le 1er juillet à Houston (Texas). L’équipe dirigée par Denis Charvet, recordman de sélection avec les Baa-Bas, n’avait plus joué depuis le mois de novembre 2021 contre les Tonga au stade Gerland de Lyon (victoire du clan français 42-17).

“C’est un honneur de disputer ce match et les Barbarians sont très fiers d’affronter l’équipe des États-Unis pour la première fois de leur histoire, à Houston, sur le sol des USA, se réjouit Denis Charvet. Une tournée Barbarian reste pour toujours une grande aventure humaine.”

C’est la première fois depuis 2008 que les Barbarians français reviennent en Amérique du Nord après un match remporté 17-7 contre le Canada à l’époque.

De leur côté, les USA visent toujours une qualification pour la Coupe du monde 2023 en France. Les Eagles affronteront le Chili en barrage après avoir joué ce match contre les Baa-Baas français. “La qualification pour la Coupe du Monde de Rugby est notre priorité cet été et nous sommes heureux d’avoir cette compétition avant nos rencontres contre le Chili, glisse Gary Gold, entraîneur des USA. Les Barbarians jouent un style de rugby créatif et célèbre, et nous nous attendons à ce que ce match soit une préparation unique et rapide pour les gars.”

Actifs depuis 1979, les Barbarians français reprennent le modèle néo-zélandais et argentins consistant à inviter des joueurs étrangers dans ses rangs tout en favorisant le beau jeu et en promettant du spectacle. Un temps affiliés à la fédération française de rugby (FFR), les Barbarians français ont été jusqu’en 2019 considérés comme l’équipe de France reserve.