XV de France: de belles affiches pour les Bleus en novembre

La Fédération française de rugby a dévoilé ce jeudi le programme du XV de France lors de la tournée de novembre. Les Bleus de Fabien Galthié affronteront l'Australie, l'Afrique du Sud puis le Japon lors de trois test-matchs.

A un peu moins d'un an de la Coupe du monde 2023 et du match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande, le XV de France ne défiera pas les All Blacks lors de sa prochaine tournée de novembre. La Fédération française de rugby a communiqué ce jeudi le nom des adversaires des Bleus de Fabien Galthié pendant les matchs de l’Autumn Nations Series.

Les récents vainqueurs du Tournoi des VI Nations joueront contre l'Australie puis l'Afrique du Sud et le Japon lors de la tournée de novembre. Après une tournée estivale au Japon (2 et 9 juillet), la France jouera donc une troisième fois contre les Brave Blossoms en l'espace de quelques mois.

Deux matchs en province pour les Bleus

Outre le nom des prochains rivaux de la sélection, la FFR a communiqué le calendrier pour ces trois test-matchs de l'automne. Après un duel contre l'Australie, le 5 novembvre au stade de France, les coéquipiers d'Antoine Dupont et Romain Ntamack lutteront face à l'Afrique du Sud une semaine plus tard, le 12 novembre. Le choc face aux champions du monde springboks sera disputé au stade Vélodrome à Marseille alors que la rencontre face au Japon sera joué le 20 novembre à Toulouse.

La France, deuxième nation mondial au classement World Rugby, n'a plus perdu depuis un revers contre l'Australie (33-30) à Brisbane, en juillet 2021. Les coéquipiers d'Antoine Dupont restent sur huit succès de rang et pourraient égaler un record vieux de 85 ans en cas de double succès au Japon cet été (dix victoires entre 1931 et 1937). De quoi poursuivre la montée en puissance du groupe tricolore avant le Tournoi des VI Nations 2023 et le Mondial en France.