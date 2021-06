Rugby: les Harlequins détrônent Exeter et sont sacrés champions d'Angleterre

Pourtant pas favoris des phases finales, les Harlequins ont remporté le titre de champion d’Angleterre ce samedi (40-38), face à Exeter. Un match marqué par 11 essais et un final à suspense.

Le Top 14 s’est achevé vendredi soir avec la victoire de Toulouse contre La Rochelle (18-8), mais les amateurs de rugby ont pu profiter samedi de la finale de Premiership entre Exeter et les Harlequins. Et contrairement à la finale qui s’est tenue au stade de France, le suspense et le spectacle étaient au rendez-vous à Twickenham.

Après 80 minutes indécises, les Harlequins ont été sacrés champions d’Angleterre en battant les Chiefs d'Exeter (40-38), tenants du titre. C'est seulement le deuxième titre du club londonien, qui courait après depuis 2012. Et dans le dernier carré, les "Quins" ne faisaient pas vraiment partie des favoris.

Mais après la quatrième place acquise au terme de la saison régulière, les partenaires de l’iconique Joe Marler se sont mués en coupeurs de tête. Auteurs, déjà, d'une grosse performance samedi dernier sur les terres des Bristol Bears (43-36 a.p.), premiers de la saison régulière, ils se sont cette fois-ci offert le scalp des Chiefs, au terme d'une finale indécise jusqu'au bout.

Exeter, du doublé au zéro pointé

Les 10.000 spectateurs admis dans le temple du rugby anglais, ont eu droit à un spectacle hitchcockien et à une ribambelle d'essais: cinq du côté des Chiefs et six pour les "Quins" dont un de pénalité en début de partie.

Auteur du doublé Coupe d'Europe-Championnat en 2020, les Chiefs terminent donc bredouilles cette saison, mais ne sont pas passés si loin de conserver leur couronne. Ils semblaient avoir fait le plus dur en seconde période en reprenant les commandes (26-31) après avoir remonté un handicap de douze points (26-14).

Deux essais des Harlequins dans les dix dernières minutes

Mais les "Quins" avaient un héros: Louis Lynagh. Le jeune ailier de 20 ans, fils de l'ancien ouvreur australien Michael Lynagh, champion du monde avec les Wallabies en 1991, a signé deux essais dans les dix dernières minutes. Tous deux transformés par Marcus Smith, auquel les "Quins" doivent aussi une fière chandelle.

L'arrière écossais des Chiefs Stuart Hogg, entré en seconde période, a aplati à quelques minutes du gong, faisant renaître l'espoir. Mais après la transformation de Joe Simmonds (40-38), sa cinquième du match, les "Quins" ont tenu le choc jusqu'au bout.