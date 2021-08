Rugby: les Springboks renversent les Lions après un dernier test décevant

L'Afrique du Sud boucle sa série de test-matchs par une nouvelle victoire sur les Lions britanniques et irlandais, grâce à une pénalité de Steyn en toute fin de match et au terme d'un duel fermé.

Les champions du monde sud-africains ont remporté la série des trois test-matches contre les Lions britanniques et irlandais après une dernière victoire 19 à 16 samedi à huis clos au Cap, au terme d'une rencontre fermée et finalement très décevante. Chaque équipe a inscrit un essai, les Lions par le talonneur gallois Ken Owens (19e) puis les Springboks par l'ailier du stade toulousain Cheslin Kolbe (57e).

Le reste aura été une affaire de buteurs, les champions du monde inscrivant quatre pénalités par le Montpelliérain Handré Pollard (12, 36) et l'ancien ouvreur du Stade Français Morné Steyn (67, 79), de retour en sélection à 37 ans après cinq ans d'absence.



Les joueurs de l'hémisphère nord en ont passé trois par l'Ecossais du Racing 92 Finn Russell qui était entré en jeu à la 11e minute en remplacement de Dan Biggar, blessé.



Battus 22-17 lors du premier test le 24 juillet puis vainqueurs du deuxième 27-9 samedi dernier, les Springboks restaient sur une victoire dans la série en 2009. La dernière tournée victorieuse des Lions, qui se rendent dans l'hémisphère Sud tous les quatre ans, remonte à 2013 en Australie.

À la pause, les Lions menaient 10-6 après avoir assez nettement dominé dans la possession, grâce notamment à l'essai d'Owens inscrit lors de l'une de leurs premières incursions dans les 22 mètres sud-africains.

L'éclair Kolbe

Puis est survenu le seul éclair de la rencontre, un exploit personnel de Kolbe qui, décalé par Willie Le Roux, a éliminé trois adversaire pour s'en aller aplatir derrière la ligne (57e).



Un essai validé après visionnage de la vidéo par l'arbitre français Mathieu Raynal en raison d'un supposé en-avant de Jasper Wiese au départ de l'action, à la réception d'un ballon aérien.



L'essai validé, Pollard s'est chargé de le transformer et les Springboks sont repassés en tête 13-10... avant que Russell ne remette les deux équipes à égalité, encore sur pénalité (13-13, 63e). Trois autres pénalités seront encore inscrites, dont la dernière de Morné Steyn (79e) qui a offert la victoire aux champions du monde.

Le sélectionneur néo-zélandais des Lions Warren Gatland avait procédé à six changements pour cette "belle", dont quatre parmi les lignes arrières, tandis que les Springboks étaient privés de deux de leurs pièces maîtresses, le troisième ligne Pieter-Steph du Toit, désigné meilleur joueur du monde en 2019, et le demi de mêlée Faf de Klerk, tous les deux blessés.



Quatre joueurs du Top 14 portaient samedi le maillot sud-africain: la charnière 100% montpelliéraine Cobus Reinach-Handré Pollard, l'ailier de Toulouse Cheslin Kolbe et le deuxième ligne de Toulon Eben Etzebeth.



La tournée des Lions dans l'hémisphère Sud a lieu tous les quatre ans, en alternance entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud.