Rugby: Maestri renonce à la retraite et tente l'aventure japonaise

Libre de tout contrat, Yoann Maestri s'est engagé avec les Shokki Shuttles, en D2 japonaise. En juin, l'ancien capitaine des Bleus (34 ans, 65 sélections entre 2012 et 2018) avait annoncé prendre sa retraite, avant de préciser qu'il pourrait se laisser tenter par une opportunité au pays du Soleil Levant.

"Ce serait l'occasion de découvrir une autre culture, partir seul et me confronter à une vie totalement différente", expliquait-il alors dans les colonnes de L'Equipe. Ancien joueur de Toulon et de Toulouse, Maestri (2,01m pour 119kg) évoluait au Stade français depuis 2018. Mais c'est avec le RCT (Pro D2 2008) puis les Rouge et Noir (Top 14 2011 et 2012, Coupe d'Europe 2010) qu'il a remporté tous ses titres.

Un club promu en D2 japonaise

Le club de la préfecture d'Aichi, sur l'île de Honshu (centre-sud), a remporté le championnat de troisième division la saison dernière et vient donc d'être promu en D2. Le club nippon a débauché plusieurs étrangers, dont l'international anglais des Wasps James Gaskell, l'ancien centre des U20 sud-africains et des Lions James Mollentze ou l'ouvreur sud-africains Tim Swiel (Stormers).