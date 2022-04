Stade Français: Matera ne reviendra pas

Le troisième ligne international argentin Pablo Matera ne reviendra finalement pas la saison prochaine au Stade Français après une année chez les Crusaders.

Ce ne devait être qu’un au revoir, ce seront finalement des adieux. L’été dernier, Pablo Matera avait quitté le Stade Français pour rejoindre la Nouvelle-Zélande, plus précisément les Crusaders, tout en promettant de revenir à Paris. La donne de départ a bien changé. Car, selon les informations de RMC Sport, le retour du troisième ligne international argentin (28 ans, 78 sélections) à Paris apparait de plus en plus hypothétique. Pour ne pas dire improbable.

Le Stade Français s'active pour Hirigoyen

Matera, souvent absent pour cause de sélection, n’entre pas dans les plans de l’actuel onzième du Top 14. Depuis le début de saison, l’ancien joueur de Leicester et des Jaguares a disputé trois matchs avec les Pumas au mois de novembre (dont la défaite contre la France à Saint-Denis) puis six rencontres de Super Rugby avec la franchise néo-zélandaise.

Même si Antoine Burban devrait bien raccrocher les crampons en fin de saison et que Ryan Chapuis se rapproche d’un départ, le Stade Français ne travaille pas sur le retour de Matera. En revanche, à ce poste, le club présidé par Hans-Peter Wild s'active toujours sérieusement sur l’arrivée du troisième ligne biarrot Mathieu Hirigoyen, très bon depuis le début de saison chez le dernier du Top 14. En coulisses, les discussions se poursuivent entre le Stade Français et le BO.