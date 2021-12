Stade Toulousain : Julien Marchand de retour à l'entraînement

Touché face à la Géorgie avec les Bleus, le talonneur international du Stade Toulousain a fait son retour ce lundi à l’entraînement avec ses coéquipiers. Reste à savoir s’il sera aligné samedi à Cardiff en Coupe d’Europe avec le Stade Toulousain.

On l’avait laissé sur un hochement de tête en direction de l’entraîneur en charge de la conquête William Servat, à sa sortie du terrain à la 39e minute du match face à la Géorgie à Bordeaux. Comme pour signifier son pessimisme, touché aux côtes sur à l’issue d’une entrée en mêlée, Julien Marchand ne se faisait guère de doute sur sa participation la semaine suivante à la rencontre contre la Nouvelle Zélande.

Une grande victoire rétrospectivement loupée et un coup dur pour celui qui avait déjà manqué avec son club la finale de Top 14 en 2019 et celle de Champions Cup en 2021 sur une blessure pour la première et une suspension pour la deuxième.

Il pourrait postuler pour Cardiff

Les examens avaient finalement révélé une fracture du cartilage d’un côte et une absence de trois semaines officialisée le 26 novembre. Le capitaine du Stade Toulousain sera-t-il de retour plus tôt que prévu? Ce lundi, il était en tous cas sur les terrains d’entraînement du stade Ernest Wallon, avec ses coéquipiers. Il a participé aux ateliers d’échauffement, à la répétition collective générale et au travail sur touches en toute fin.

Il pourrait donc postuler pour la première journée de Champions Cup et le déplacement à Cardiff (samedi, 14 heures), même si dans l’entourage de l’équipe, on soulignait qu’il n’avait pas encore participé au travail en mêlée. Après un bloc de deux rencontres de Top 14, le Stade Toulousain va disputer ses deux premiers matchs de Champions Cup à Cardiff et face aux Wasps le 19 décembre prochain. Les Toulousains sont les tenants du titre après leur victoire sur La Rochelle le 22 mai dernier.