Stade Toulousain: Julien Marchand finalement forfait en Champions Cup

Le talonneur international du Stade Toulousain Julien Marchand n’est finalement pas sur la feuille de match face aux Sharks, en quart de finale de Champions Cup (16h). Touché la semaine dernière à une cheville, il est trop juste pour tenir sa place.

Vendredi, en conférence de presse, le manager Ugo Mola avait pourtant annoncé une bonne surprise concernant son talonneur titulaire Julien Marchand. Sorti en cours de match face au Bulls en 8e de finale dimanche dernier, il souffrait, toujours selon Mola à l’issue du match, d’une "belle entorse" à la cheville gauche.

Le risque était peut-être trop grand

Cette semaine, lors de l’entraînement ouvert à la presse, l’international (27 ans, 29 sélections) s’était contenté de faire quelques lancers en touche, mais il accompagnait ses coéquipiers, qui répétaient leurs gammes plus largement sur le terrain. Et à la veille de la rencontre face au Sharks, il était annoncé remplaçant, Peato Mauvaka étant aligné en tant que titulaire.

Quelques heures plus tard, au moment de la distribution des feuilles de match, plus de Julien Marchand. C’est le jeune Guillaume Cramont qui s’installe sur le banc. Alors vrai coup de bluff ou test de dernière minute non concluant ? La réponse sera donnée, ou pas, après le match. Mais une chose est sûre, le risque était peut-être trop grand.

"Il reste deux mois de compétition derrière", lâchait Mola dimanche dernier. En espérant pour Marchand, une qualification de son équipe face au Sharks pour pouvoir aller défier le Leinster (vainqueur hier de Leicester 55-24) en demi-finale le week-end des 29 et 30 avril, à l’Aviva Stadium…