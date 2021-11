France-Géorgie: les Bleus devraient faire le plein à Bordeaux

Le XV de France affronte la Géorgie ce dimanche à Bordeaux pour son deuxième test-match de la tournée d’automne. Malgré un horaire inhabituel (14h), les Bleus de Fabien Galthié devraient bien remplir les tribunes du Matmut Atlantique et jouer devant 42.000 spectateurs.

Vainqueurs dans la douleur de l’Argentine (29-20) samedi dernier au Stade de France, les Bleus du rugby recevront la Géorgie ce dimanche à l’occasion du deuxième-test match de la tournée d’automne. Exceptionnellement, la Fédération française de rugby a délocalisé cette affiche en province et a choisi Bordeaux comme terre d’accueil pour l’équipe entraînée par Fabien Galthié.

Un choix payant puisque selon les informations de RMC Sport, le stade Matmut Atlantique devrait bien faire le plein (42.115 places) pour ce duel contre la douzième nation mondiale. "Le rythme des ventes actuelles est très encourageant et, à cette allure, le stade sera assurément plein dimanche", précise même la FFR auprès de RMC Sport.

Les Bleus en région, un gage de réussite

Une bonne nouvelle après la petite déception de France-Argentine. Pour le retour du public à Saint-Denis lors d’une sortie du XV de France, le match face aux Pumas n’avait attiré qu’un peu plus de 50.000 spectateurs et le dernier anneau du Stade de France avait dû être fermé. Cela n'avait pas empêché la belle soirée des partenaires d'Antoine Dupont, Romain Ntamack et autre Matthieu Jalibert ou Thibaud Flament.

Le XV de France n’a plus délocalisé un match en région depuis une victoire contre l’Ecosse en août 2019. Face au XV du Chardon, les Bleus l’avaient largement emporté (32-3). Mieux, la sélection tricolore n’a pas perdu lors de ses quatre derniers matchs en région.

Face à la Géorgie, l’équipe de France aura à cœur de signer une belle victoire pour faire le plein de confiance avant la réception des terribles All Blacks le 20 novembre à Saint-Denis. Une affiche spectaculaire qui se jouera à guichets fermés.