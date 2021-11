France-Argentine: malgré la victoire des Bleus, Dupont voit "pas mal de choses à revoir"

Le demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont, retenait la victoire des Bleus (29-20) face à l'Argentine ce samedi en test-match, mais également les nombreux points à améliorer avant de défier la Géorgie et surtout la Nouvelle-Zélande.

Les Bleus sont sortis vainqueurs d’un sacré duel face à l’Argentine ce samedi, au terme d’un combat âpre de bout en bout. Étouffés puis étouffants, les joueurs du XV de France ont parfaitement lancé leur tournée d’Automne en dominant (29-20) les Pumas au Stade de France à l’issue d’une rencontre loin d’être aboutie. "Le bilan est quand même positif", a souri Antoine Dupont, fidèle à lui-même sur le terrain, lui qui découvrait le capitanat.

Poussif et brouillon, le XV de France s’est appuyé sur les finisseurs en sortie de banc pour faire la différence en fin de match. Du reste, l’équipe de France a commis beaucoup trop de fautes en première période. "C'est ce qui leur permet de venir dans notre camp", a reconnu Antoine Dupont au micro de France Télévisions.

Jaminet: "Ils ont su ralentir notre jeu"

"Notre défense était en place mais trop indisciplinée, a ajouté le demi de mêlée. On a eu du mal à tenir le ballon sur nos offensives, alors qu'on voyait que quand on tenait le ballon trois ou quatre temps de jeu on pouvait les mettre en difficulté. La victoire est là mais on est capables de faire bien mieux. On a pas mal de choses à revoir et des coups à mieux jouer."

Désigné homme du match, l’arrière du XV de France Melvyn Jaminet a lui confié sa joie de découvrir au stade de France une ambiance "indescriptible", pour sa première sélection en France: "On s'est tous donné à 200%. Tout n'a pas été parfait, on a été trop imprécis sur nos lancements de jeu. Chaque ruck, ils étaient présents, ils ont su ralentir notre jeu. C’est ce qui nous a rendu la tâche difficile ce soir", a-t-il aussi analysé.