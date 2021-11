France-All Blacks: Neymar a assisté à l’exploit des Bleus au Stade de France

Après avoir battu le FC Nantes avec le PSG, l’attaquant brésilien Neymar était présent au Stade de France samedi soir, où il a assisté à la victoire d’anthologie du XV de France face à la Nouvelle-Zélande (40-25).

On avait laissé Neymar, tête basse, quittant la pelouse du Parc des Princes, remplacé par le gardien de but Sergio Rico après l’expulsion de Keylor Navas face au FC Nantes (3-1). On a retrouvé le Brésilien tout sourire, quelques minutes plus tard, au Stade de France. L’attaquant brésilien du PSG était en effet présent à Saint-Denis pour le 3e test-match du XV de France cet automne, face à la Nouvelle-Zélande.

Jerome Kaino © @Instragram

Au Stade de France avec Jerome Kaino

Visiblement très détendu et souriant, "Ney" a assisté à la rencontre avec le double champion du monde néo-zélandais Jerome Kaino (81 sélections avec les All Blacks). La star brésilienne lui a notamment dédicacé un maillot du PSG pour son fils et a pris la pose avec le ballon de la Coupe du monde 2023. Neymar a surtout assisté à l’un des plus grands matchs de l'histoire du XV de France, vainqueur des All Blacks 40-25 après un match de folie.