France-All Blacks: les Bleus savourent leur exploit "monstrueux"

Après quatorze matchs sans victoire face à la Nouvelle-Zélande, le XV de France a réalisé un exploit monumental en battant les All Blacks (40-25), ce samedi soir lors du 3e test-match au Stade de France. Une victoire historique que les Bleus ont savourée après la rencontre, même s’ils avaient du mal à réaliser la portée de leur performance.

Une soirée de rêve. Samedi soir, le Stade de France a été le théâtre d’une des plus grandes victoires de l’histoire du XV de France. Devant 79.000 spectateurs (et 6,3 millions de téléspectateurs), les Bleus se sont payés la Nouvelle-Zélande (40-25) pour leur dernier test-match de la tournée d’automne. Une performance XXL savourée comme il se doit par les joueurs tricolores après la rencontre. "On a un peu de mal à réaliser, reconnait le pilier Cyril Baille. Tout est passé très vite. On a eu beaucoup d’émotion avec le public, le match… Ils sont revenus à deux points, on a tremblé tout le match. On savourera deux, trois jours plus tard mais avoir gagné, c’est quelque chose de monstrueux."

Dupont : "Je ne suis pas sûr qu'on réalise"

Comme son partenaire du Stade Toulousain, Antoine Dupont avait lui aussi du mal à prendre conscience de la portée de son exploit. "Je ne suis pas sûr qu'on réalise tout à fait, lâche à chaud le capitaine français. Cette soirée est largement sur le podium (de ses plus belles soirées en équipe de France, ndlr). Tout était réuni avec un scénario incroyable, un adversaire incroyable et une victoire magnifique. C'est un point important dans notre aventure, de passer au révélateur et montrer qu'on a le niveau."

Excellent samedi soir, l’arrière Melvyn Jaminet retient avant tout le plaisir d’avoir participé avec cette incroyable soirée. "Rien que rentrer dans ce stade, de voir ce haka, c’est immense, jubile le joueur de Perpignan. Après, la conclusion, gagner le match d’une belle manière, la notion de plaisir prend tout son sens. Tous les mecs sur le terrain et même ceux qui étaient en dehors ont pris du plaisir." Plus mesuré, Jonathan Danty est "fier" mais estime qu’il "faut rester lucide". "Plein de secteurs sont perfectibles", rappelle le trois-quarts centre tricolore.

"Un moment important" pour Galthié

Enfin pour Fabien Galthié, cette victoire représente "un moment important dans notre parcours". "C'est le 20e match depuis qu'on a pris (en main, ndlr) cette équipe, poursuit le sélectionneur. C'était un moment important pour continuer à vivre aussi intensément et en prenant autant de plaisir dans ce rugby international. Cette tournée d'automne, c'était un rendez-vous. Evidemment, ce résultat est hyper positif et va nous apporter beaucoup d'éléments de satisfaction. C'est aussi un élément de croissance. Il va permettre aux joueurs de se fixer des objectifs et de continuer à grandir." Tout benef à deux ans du coup d'envoi de la Coupe du monde.