Test-match: l'Angleterre arrache le nul contre la Nouvelle-Zélande

Alors qu'elle a compté jusqu'à 19 points d'avance, la Nouvelle-Zélande a finalement concédé le match nul (25-25) contre l'Angleterre à Twickenham, samedi.

L’Angleterre, grâce à trois essais dans les dix dernières minutes, a arraché le match nul samedi à Twickenham contre la Nouvelle-Zélande (25-25), qui termine sur une fausse note sa tournée d'automne. Les All Blacks, qui ont compté jusqu'à 19 points d'avance (25-6, 70e), semblaient avoir le match bien en main, mais en infériorité numérique après le carton jaune infligé à leur arrière Beauden Barrett, ils ont subi le sursaut d'orgueil des Anglais, revenus de nulle part dans les derniers instants.

Un feu d'artifice anglais en fin de match

Inspirés dans les dernières minutes, les Anglais ne l’ont pas été durant tout le match, certainement pas à l’entame de la rencontre en tout cas. A la dérive face à des All Blacks déterminés à répondre aux provocations d’avant-match, signées Richard Cockerill (coach adjoint du XV de la Rose), les Anglais ont pris l’eau dès l’entame, encaissant deux essais coup sur coup (4e, 9e). Abraham Papali'i a d’abord intercepté une passe aveugle du demi de mêlée adverse, Jack Van Poortvliet. Puis Codie Taylor a enfoncé le clou dans la foulée (14-0, 9e).

Tombés sur une défense assaillie de toutes parts mais restée hermétique face aux vagues anglaises aux abords de la ligne d'en-but, les Anglais ont sauvé l’honneur dans le dernier quart d’heure, profitant du carton jaune de Beauden Barrett pour inscrire deux essais consécutifs, par Will Stuart et Freddie Steward. Mais les Blacks menaient encore de sept points à la 79e, avant le doublé de Will Stuart, transformé par Marcus Smith pour arracher l’égalisation. De quoi nourrir des regrets pour les Néo-Zélandais.