XV de France: la compo probable avec les prétendants Bleus alignés en Ecosse, comme prévu

L’entraînement du mercredi à Marcoussis a confirmé l’équipe qui sera aligné à Edimbourg samedi. Premières pour Gailleton et Bielle-Biarrey, Woki, Jalibert et Dulin en tauliers, les Bleus seront testés.

Il n’y avait pas de suspense. Le staff ne cache jamais ses plans. C’est bien l’équipe attendue depuis des jours qui va se lancer dans ce premier match de préparation au Mondial 2023 samedi à Edimbourg contre l'Ecosse (16h).

A savoir des Bleus moins "installés", privés de leurs tauliers, qui vont devoir batailler pour se frayer un chemin parmi la liste des 33, annoncée le 21 août.

Trois petits nouveaux attendus contre l'Ecosse

Avec des joueurs qui vont fêter leur première sélection. Ils sont au nombre de trois. Le Rochelais Paul Boudehent en troiisème ligne, le centre palois Emilien Gailleton et l’ailier de l’UBB Louis Bielle-Biarrey. Un moment important dans leur carrière et une vraie occasion de se montrer, comme ils le font depuis le début de la préparation.

Les sprints de Louis Bielle-Biarrey (quelle accélération !) lors de l’opposition du jour en attestaient. A ses côtés, d’autres voudront se rappeler au bon souvenir du sélectionneur Fabien Galthié. On pense aux habitués de ce mandat, Gros, Bamba, Woki, Macalou, Jalibert, Moefana, Dumortier, qui sont, à leur poste, à la lutte pour une deuxième voire une troisième place derrière les tauliers. Pour certains, la place dans les 33 n’est pas assurée. Et puis il y a d’autres éléments qui n’ont plus été aperçus à ce niveau depuis longtemps.

Tanga et Dulin doivent convaincre

Pierre Bourgarit au talonnage (qui a quasi l’assurance de faire partie du trio avec Marchand et Mauvaka), Yoann Tanga en troiisème ligne et Brice Dulin à l’arrière doivent convaincre. Ce dernier, excellent cette saison, doit même bousculer la hiérarchie établie avec Ramos et Jaminet et se méfier de la polyvalence de Bielle-Biarrey, qui peut évoluer à ce poste.

Sur le banc, si les plus installés Wardi, Mauvaka, Falatea et Willemse feront le nombre, tandis que les Cretin, Serin, Hastoy et Vincent devront assurer et certainement profiter du deuxième match face à l’Ecosse pour prouver qu’ils ne partent pas de trop loin. Pour le moment…

Le XV probable des Bleus contre l'Ecosse

Les titulaires: Dulin – Bielle-Biarrey, Gailleton, Moefana, Dumortier – Jalibert, Couilloud – Macalou, Tanga, Boudehent – Chalureau, Woki – Bamba, Bourgarit, Gros

Dulin – Bielle-Biarrey, Gailleton, Moefana, Dumortier – Jalibert, Couilloud – Macalou, Tanga, Boudehent – Chalureau, Woki – Bamba, Bourgarit, Gros Les remplaçants: Wardi, Mauvaka, Falatea, Willemse, Cretin, Serin, Hastoy, Vincent.