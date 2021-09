XV de France: le nouveau maillot des Bleus dévoilé

La Fédération française de rugby (FFR) a dévoilé le nouveau maillot de l’équipe de France de rugby pour la saison 2021-2022. Il reste très fidèle à la précédente version.

Le nouveau maillot de l’équipe de France de rugby a été dévoilé ce lundi à un mois et demi de la tournée d’automne. Il est très ressemblant à celui de la dernière saison à quelques exceptions près. Les bandes horizontales du dernier modèle laissent la place à des liserés rouge et blanc sur l’épaule gauche. Les bandes prennent place sur le flanc gauche et trouvent une continuité sur le short.

Le coq rouge reste, lui, proéminent au niveau du cœur, tout comme le sponsor (Altrad) lié avec la FFR jusqu’en 2023. Les hommes de Fabien Galthié étrenneront leur nouveau maillot le 6 novembre prochain face à l’Argentine au stade de France (21h) pour le premier de leurs trois tests-matchs. Ils défieront ensuite la Géorgie le 14 novembre au MatMut Atlantique de Bordeaux (14h) avant le gros choc face à la Nouvelle-Zélande, le 20 novembre au Stade de France (21h).

Les Bleus sortent d’une tournée convaincante en Australie avec une victoire (28-26) et deux défaites d’un écart de très faibles écarts (23-21 et 33-30) avec une équipe privée de tous les joueurs concernés par la finale de Top 14 entre Toulouse et La Rochelle.

Galthié prêt à ouvrir le groupe à des nouveaux joueurs

Lors d’un récent entretien accordé à Canal+, le sélectionneur avait confié qu’il pourrait encore ouvrir le groupe en citant neuf noms de joueurs aux portes des Bleus, ainsi qu’un ovni. "On en est déjà à 67 (joueurs utilisés depuis sa prise de fonction fin 2019, ndlr), avait-il relaté. Il y a encore, je pense, une dizaine de joueurs qui vont rentrer, je vois à peu près 20% de possibilité d'évolution, de turn-over."

Il avait nommé l'ailier du Stade toulousain Mathis Lebel qui "tape à la porte" mais que l'encadrement "n'a pas pu prendre" jusqu'ici. Parmi les autres noms évoqués figurent l'ailier Donovan Taofifenua (Racing 92), les piliers Thierry Paiva (Bordeaux-Bègles) et Reda Wardi (La Rochelle), le demi de mêlée Maxime Lucu (Bordeaux-Bègles) ainsi que quatre joueurs de deuxième ou troisième ligne, Thibault Flament (Toulouse), Florian Verhaeghe (Montpellier), Thomas Lavault (La Rochelle) et Florent Vanverberghe (Castres).