Top 14: l'Argentin Santiago Cordero va quitter l'UBB pour le Connacht

L'ailier international argentin Santiago Cordero, qui porte les couleurs de Bordeaux-Bègles depuis 2019, évoluera avec le Connacht lors des deux prochaines saisons, a annoncé ce jeudi la franchise irlandaise.

29 essais en 69 matchs à l'UBB

Cordero, 29 ans, s'était révélé lors de la Coupe du monde 2015 avec sa sélection, ce qui lui avait permis d'intégrer les Chiefs d'Exeter pendant deux ans (33 matchs, 10 essais inscrits). L'international aux 45 sélections avec les Pumas a ensuite rejoint l'UBB pour laquelle il a inscrit 29 essais en 69 matchs lors des quatre dernières saisons.

En raison de son statut de joueur non-JIFF et de l'incertitude concernant sa participation à la prochaine Coupe du monde en France (8 septembre au 28 octobre 2023), conjugué à l'arrivée en Gironde de l'ailier international de Clermont Damian Penaud et à l’avènement du U20 Louis Bielle-Biarrey, le club de Laurent Marti avait décidé ces derniers mois de ne pas prolonger Cordero.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre le Connacht à partir de la saison prochaine, a réagi le joueur dans un communiqué. J'ai hâte de m'installer là-bas, de rencontrer tout le monde, et de vivre la vie d'un joueur du Connacht. C'est une grande équipe et je suis sûr que ce choix est le le bon. Le Connacht est toujours en mode attaque, et c'est ce que j'aime".