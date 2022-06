Castres-Montpellier: Ouedraogo ne sera pas dans le groupe pour son dernier match

Après 18 ans de bons et loyaux services à Montpellier, Fulgence Ouedraogo s’apprête à prendre sa retraite. Il devrait toutefois vivre en tribunes la finale du Top 14 vendredi contre Castres.

Il rêvait sans doute d’une autre sortie. A moins d’un improbable retournement de situation, Fulgence Ouedraogo (35 ans) ne sera pas dans le groupe de Montpellier pour la finale du Top 14 ce vendredi contre Castres, au Stade de France (20h45).

>> Les podcasts du Super Moscato Show

Lui qui va tirer sa révérence, après dix-huit saisons en professionnel au MHR, ne fera pas ses adieux sur le terrain. Il était déjà absent de la feuille de match pour la demi-finale remportée face à Bordeaux-Bègles (19-10) et devrait à nouveau l’être à Saint-Denis. II faudrait sans doute une blessure pour qu’il puisse avoir une chance de jouer ou que Philippe Saint-André décide de mettre six avants sur le banc. Mais ce n’est pas la stratégie prévue pour le moment.

"L'humain est primordial mais..."

"Fulgence est très important dans la vie de groupe, a précisé Saint-André ce mercredi dans le Super Moscato Show sur l'antenne de RMC. Mais au poste de troisième-ligne j’ai beaucoup de grands joueurs, donc ça va être compliqué pour Fulgence."

"Le fait que ce soit sa dernière sortie ? Depuis la victoire en demi-finale, ça rentre bien sûr (en compte). L’humain est primordial, j’aime mes joueurs, mais j’ai aussi besoin de faire l’équipe la plus compétitive. On est en fin de saison, des joueurs sont fatigués. Si on fait 6+2 (6 avants, 2 arrières), est-ce qu’il y aurait une opportunité pour Fulgence ?"

Originaire du Burkina-Faso, Ouedraogo, a fait toute sa carrière à Montpellier. Il a intégré le centre de formation en 2003 après avoir goûté au rugby à l'école du Pic Saint-Loup. Ses débuts au plus haut niveau ont eu lieu le 20 mai 2005 face à Biarritz. Il a ensuite, disputé deux finales du championnat (2011, 2018) et remporté deux fois le Challenge européen (2016, 2021). Soulever le Bouclier de Brennus, même en passant la finale en tribunes, serait une belle façon de tourner la page.