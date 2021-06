Top 14: La Rochelle prolonge trois joueurs, dont Skelton

En cette semaine de finale de Top 14 où le club va affronter Toulouse, le Stade Rochelais vient d’annoncer trois prolongations importantes : Leyds, Rhule et le géant Will Skelton, celui-ci pour les quatre prochaines saisons.

C’est important de garder ses bons joueurs. La Rochelle le sait et vient d’annoncer trois prolongations importantes en cette semaine si particulière pour le club maritime, qui va pour la première fois de son histoire tenter de soulever le Bouclier de Brennus vendredi (20h45) au Stade de France face au Stade Toulousain.

Ainsi, les ailiers polyvalents Dillyn Leyds (2024), Raymond Rhule (2023) et le géant 2e ligne australien Will Skelton (2025) ont décidé de prolonger l’aventure avec les Jaune et Noir.

Skelton prolonge 4 ans

Que ce soit Leyds (25 matchs cette saison, 24 titularisations, 9 essais), Rhule (24 matchs, 21 titularisations, 6 essais) ou Skelton (24 matchs, 22 titularisations, un essai), ces trois recrues se sont rendues indispensables au sein de l’effectif rochelais. Skelton a donné à lui tout seul une dimension physique incroyable au pack rochelais, bien aidé par les Atonio, Alldritt, Sazy et consorts.

Arrivé des Saracens en Angleterre, avec qui il avait été plusieurs fois champion d’Europe et champion d’Angleterre, beaucoup de monde craignait son retour là-bas. Il n’en est rien, il jouera les quatre prochaines saisons avec le maillot Rochelais. Un sacré coup, comme pour les deux autres, réalisé par le Stade Rochelais.