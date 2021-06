Top 14: la jauge augmentée pour la finale Toulouse-La Rochelle

Les services du Premier ministre ont accepté de faire passer la jauge de 5.000 à 14.000 spectateurs pour assister à la finale du Top 14 entre La Rochelle et Toulouse, vendredi (20h45) au Stade de France.

La finale du Top 14 entre La Rochelle et Toulouse se jouera bien devant plus de spectateurs que ce que la jauge prévoyait initialement. Les services du Premier ministre ont accepté d’ouvrir le Stade de France à 14.000 personnes, contre 5.000 initialement prévus.

"Au-delà du respect des règles de distanciation déjà applicables et de la mise en place du pass sanitaire, le public sera réparti dans trois zones étanches, et sur l'ensemble des tribunes ouvertes du stade, afin de permettre la plus grande distanciation possible entre les spectateurs", ont précisé les services du Premier ministre Jean Castex.

Bouscatel avait plaidé la cause auprès de Castex

Cette décision fait suite à la pression de la Ligue nationale de rugby (LNR) qui réclamait une présence plus fournie du public. Selon Sud-Ouest, René Bouscatel, président de la Ligue, aurait déposé un dossier aux pouvoirs publics pour plaider sa cause. Il en avait fait part directement au Premier ministre à l’occasion de la demi-finale entre Toulouse et Bordeaux-Bègles (24-21), samedi dernier à Lille.

"Le Stade de France peut en effet être sectorisé, découpé en trois ou quatre blocs étanches sans que les spectateurs se croisent, avait-il confié. C'est quand même une enceinte de 80 000 places donc ce ne serait pas déraisonnable qu'il y ait 10 000 ou 15 000 personnes."

Il a été entendu. Après l’arrêt du championnat la saison dernière en raison de la crise sanitaire, le Top 14 attend son premier champion depuis le dernier titre de Toulouse lors la saison 2018-2019. Il s’agira de la revanche de la dernière finale de Champions Cup, remportée par Toulouse (22-17) le 22 mai dernier.