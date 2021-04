Top 14: Clermont-Brive reporté à cause de cas positifs au coronavirus

La rencontre de Top 14 entre Clermont et Brive, prévue samedi pour le compte de la 21e journée, est reportée à cause du coronavirus. Il y a six cas positifs au sein de l’effectif de Brive.

Après le report de Montpellier-Toulon, Agen-UBB et Racing-Stade Français, la rencontre entre Clermont et Brive est reportée à cause du coronavirus, comme annoncé par RMC Sport. Le match était prévu samedi, pour le compte de la 21e journée de Top 14. Six cas positifs (variant britannique) ont été déclarés dans l’effectif corrézien.

Une cascade de matchs reportés

Ces six cas ont été à nouveau testés ce jeudi. La Ligue nationale de rugby (LNR) a officialisé le report de ce match dans la soirée. Cette journée de Top 14 va donc se retrouver amputée de plus de la moitié de ses rencontres.

Cette succession de reports pourrait donc nécessiter une réorganisation du calendrier pour la fin de saison, en tenant compte notamment des matchs de Coupe d’Europe de certaines équipes.

Après 20 journées, le Top 14 est dominé par le Stade Toulousain, devant La Rochelle et Clermont. Agen est bon dernier avec 30 points de retard sur Pau.