Top 14: le staff de Montpellier bien parti pour prolonger

INFO RMC SPORT - Actuellement leader du Top 14, le Montpellier Hérault Rugby s’apprête à prolonger son staff. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le manager Philippe Saint André et les entraîneurs Olivier Azam et Jean-Baptiste Elissalde vont signer un nouveau bail de deux ans. Les discussions sont bien avancées.

Montpellier a retrouvé de la quiétude. Il faut dire que les dernières années avaient été mouvementées. Entre la fin de l’aventure de Vern Cotter, l’arrivée de Xavier Garbajosa, puis celle de Saint-André, le limogeage de Garbajosa en décembre 2020, la saison passée du coup chaotique… mais finalement ponctuée d’un maintien et de l’attribution de la Challenge Cup, le club de Mohed Altrad a traversé pas mal de tempêtes. Mais il a aujourd’hui trouvé son rythme. Le temps des querelles intestines et des résultats médiocres semble loin.

La volonté d’un recrutement plus équilibré, notamment ciblé sur des joueurs français s’est accompagnée de performances bien plus régulières, au point d’impressionner adversaires et observateurs ces derniers mois. Et d’être tout simplement en haut du classement du Top 14 (avec deux points d’avance sur l’UBB, 2e et six sur Lyon, 3e) après 20 journées, et qualifié pour les 8es de finale de Champions Cup où le MHR affrontera le champion en titre anglais des Harlequins (avec match retour à Londres). Même si tout reste fragile dans ce championnat, Montpellier affiche une certaine sérénité, sur et en dehors du terrain.

Tout le staff va s’inscrire sur la durée

Il était donc temps de pérenniser la situation du staff sportif qui arrivera en fin de contrat en juin 2023. Pour pouvoir notamment se projeter sur le recrutement de la saison post-Coupe du monde, dont les gros dossiers se règlent à la rentrée 2022, il faut disposer d’un encadrement qui peut en faire de même. Ainsi, le manager Philippe Saint-André et les deux entraîneurs Olivier Azam et Jean-Baptiste Elissalde vont prolonger leur contrat de deux années supplémentaires, jusqu’en juin 2025 selon les informations de RMC Sport. Ces dossiers devraient être rapidement réglés. De la bataille pour le maintien à la lutte pour les deux premières places, le président Altrad est actuellement satisfait de leur rendement et il leur a fait savoir.

Cette nouvelle induit également le fait que "PSA", qui pensait un temps prendre du recul, va continuer dans son rôle de manager. Pour gérer le terrain, l’ancien sélectionneur des Bleus va continuer de s’appuyer sur le duo Azam-Elissalde, l’un en charge des avants, l’autre à la fois le jeu global et la défense. Par ailleurs, le club se penchera dans un second temps sur les deux autres membres du staff technique : le Néo-Zélandais Bruce Reihana, en charge des skills et du jeu au pied et Alexandre Ruiz, ancien arbitre international qui gère les rucks, l’attitude au contact et la discipline. Les deux sont arrivés plus tardivement, à l’été 2021. Et eux aussi ont donné satisfaction. La volonté de Philippe Saint-André et des dirigeants est claire : le staff va s’inscrire sur la durée.