XV de France: ouf, les Bleus n’ont pas perdu le Trophée des VI Nations

L’inquiétude est levée: l’équipe de France de rugby n’a pas perdu le trophée remis après sa victoire dans le Tournoi des VI Nations et porté disparu par de nombreux joueurs.

Le mystère est levé et l’honneur est sauf. Non, le trophée remis au XV de France après sa victoire dans le Tournoi des VI Nations ne repose pas au fond de la Seine. Plusieurs membres des Bleus s’inquiétaient en effet de ne plus avoir eu de signe du précieux sésame après les célébrations du Grand Chelem. Selon RMC Sport, le trophée a bien été ramené par le capitaine Antoine Dupont à la fin de la soirée sur la péniche du Diamant Bleu. Un membre de l’encadrement l’a précieusement gardé et va le ramener à Marcoussis.

Un soulagement pour ce premier trophée dans la compétition pour la France depuis 2010. "Le trophée a passé une belle nuit, a confié l’ailier Damian Penaud sur Canal+. Je ne l'ai pas eu toute la soirée, mais je sais qu'il a fini dans la Seine à 6 heures du mat'. Je n'ai pas d'autres infos. Je ne sais pas où il est." Laurent Labit, en charge de l’attaque des Bleus, n’avait pas de nouvelle non plus. "C'est vrai qu'on ne l'a pas vu aujourd'hui (dimanche), c'est inquiétant", a-t-il rigolé.

Même inquiétude pour le deuxième ligne Cameron Woki. "A part dans le vestiaire, après, je n’ai plus eu le trophée!", a confié le deuxième ligne. Romain Ntamack, rentré à Toulouse dès dimanche pour assister à la victoire de son équipe face à Montpellier (35-10), a aussi craint à un destin au fond de l’eau pour le précieux. "Je ne sais pas s’il n’y a pas eu Baptiste Couilloud qui a fait un petit plongeon?"

Il est finalement bien au sec et en sécurité au centre national du rugby à Marcoussis, grâce à Mathieu Brauge, en charge de la logistique et de toutes les démarches administratives.