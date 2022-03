XV de France: les Bleus deuxièmes au classement mondial après leur Grand Chelem

Après sa victoire dans le Tournoi des VI Nations, le XV de France se rapproche du sommet mondial. Les Bleus sont désormais 2es du classement établi par World Rugby, juste devant la Nouvelle-Zélande et derrière l'Afrique du Sud. Un nouveau statut qu'il faudra assumer lors de la prochaine Coupe du monde en France.

Une première en quinze ans. Pour la première fois octobre 2007, le XV de France se retrouve 2e au classement mondial établi par World Rugby. À la faveur de son Grand Chelem réalisé lors du Tournoi des VI Nations, avec une dernière victoire samedi face à l'Angleterre (25-13), l'équipe de France se hisse donc au deuxième rang (88,88 points) en passant devant la Nouvelle-Zélande (88,75 points).

Un statut de favori pour le prochain Mondial

L'Afrique du Sud reste leader de ce classement (90,61 ans) à un an et demi de la Coupe du monde 2023 qui se déroulera en France. Un Mondial que le XV de France de Fabien Galthié, qui devrait bientôt être prolongé, débutera avec le statut de favori. Ce qu'a confirmé Cameron Woki à RMC Sport: "Maintenant que le Tournoi est gagné, il va falloir penser à autre chose, à la Coupe du monde. C’est sûr qu’aujourd’hui on a ce statut de favoris. Il faut juste assumer ce statut et aller à la Coupe du monde sûrs de nos forces."

En 2007, le XV de France était resté une petite semaine à la 2e place du classement mondial, avant de redescendre à la 4e place. Les Bleus devraient pouvoir conserver plus longuement ce statut de dauphin de l'Afrique du Sud, et continuer de bâtir sur la confiance accumulée ces derniers mois et lors du Tournoi des VI Nations.