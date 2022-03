XV de France: "On a ce statut de favoris", Woki se tourne vers la Coupe du monde

Invité du Super Moscato Show ce lundi sur RMC, Cameron Woki, vainqueur du Grand Chelem avec le XV de France, s’est projeté sur la Coupe du monde 2023. Le deuxième ligne des Bleus a assuré être prêt à assumer le statut de favori pour le titre mondial.

Cameron Woki n’est pas rassasié. Invité du Super Moscato Show sur RMC ce lundi, deux jours après avoir réalisé le Grand Chelem avec le XV de France au Tournoi des VI Nations, le deuxième ligne des Bleus s’est confié sur les ambitions des Français pour les mois à venir. Le joueur de l’UBB est désormais tourné vers la Coupe du monde 2023, qui aura lieu en France.

"Pendant la compétition, on n’y pensait pas du tout, on pensait surtout à gagner le Tournoi. Maintenant que le Tournoi est gagné, il va falloir penser à autre chose, à la Coupe du monde. C’est sûr qu’aujourd’hui on a ce statut de favoris. Il faut juste assumer ce statut et aller à la Coupe du monde sûrs de nos forces", a assuré Woki sur RMC.

Dupont, "un joueur unique"

Le Bordelais s’est également attardé sur Antoine Dupont, capitaine des Bleus et en lice pour le titre de meilleur joueur du Tournoi. "C’est un joueur unique. Je n’ai jamais joué avec un joueur qui a un talent aussi évident. C’est notre capitaine, celui qui nous amène le plus sur le terrain, par son leadership et par son jeu. C’est un très bel exemple, un joueur qu’on suit dans l’état d’esprit. Ce qu’il arrive à faire, c'est incroyable", a encensé Woki.

Le troisième ligne français Grégory Alldrit peut lui aussi prétendre au titre de meilleur joueur de la compétition, tandis que le troisième ligne irlandais Josh Van der Flier complète le casting. Les votes sont ouverts au public sur le site de la compétition.