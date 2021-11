Top 14: le terrible verdict est tombé pour Bastareaud

Evacué sur civière et sorti en larmes samedi, lors de la défaite du LOU à Toulon, Mathieu Bastareaud souffre bien d’une rupture du tendon quadricipal des deux genoux. Une blessure rare qui va le mettre à l’arrêt pendant six mois et qui pose la question de la suite de sa carrière.

Le verdict était craint, il est désormais confirmé. Le pire a été indiqué par les examens subis par Mathieu Bastareaud ce lundi. Deux jours après la vague d’émotion qui a secoué le rugby français, lorsque le désormais troisième ligne centre a été évacué sur civière et en larmes lors de la défaite du LOU à Toulon (19-13). L’ancien chouchou de Mayol souffre d’une rupture du tendon quadricipal des deux genoux. Il sera opéré dès jeudi par le célèbre chirurgien orthopédiste et traumatologue Bertrand Sonnery Cottet, du centre Santy, à l’hôpital Mermoz dans le 8e arrondissement de Lyon.

Le diagnostic a été fait par visio-conférence, Bastareaud (33 ans, 54 sélections) étant resté à Toulon ce week-end. Il sera rapatrié mercredi à Lyon. Une indisponibilité de six mois est désormais à prévoir pour l’ancien joueur du Stade Français. De quoi craindre pour la suite de sa carrière, le joueur âgé de 33 ans étant qui plus est en fin de contrat en juin 2022.

Une succession de blessures depuis 2020

Un enchaînement de blessures terrible ces dernières saison pour Bastareaud. 27 décembre 2020, c’est le tendon du quadriceps gauche qui lâche lors d’un match de Top 14 face à Brive. Opéré le 29 décembre, il revient pour la préparation estivale de la saison suivante. Notamment en prenant part à un match amical le 20 août face à Clermont. Il joue 35 minutes, le temps de subir une fracture du quatrième métacarpe de la main droite. Opération le 2 novembre puis retour au jeu le 5 novembre contre Castres. Le match suivant, ses deux genoux ont donc cédé dans son ancien jardin.