LOU: les deux genoux touchés pour Bastareaud, sorti en larmes

Sorti sur blessure et en larmes après seulement quelques minutes de jeu ce samedi, lors de la défaite de Lyon à Toulon (19-13) pour la 11e journée de Top 14, Mathieu Bastareaud est touché aux deux genoux selon son coach Pierre Mignoni.

"C'est plus triste d'avoir perdu Mathieu que le match. Avoir perdu Mathieu dans ces conditions, ici à Mayol, ça nous peine beaucoup. Les deux genoux ont été touchés, je ne peux pas vous en dire plus. Les deux genoux, c'est très rare. Avec tous les efforts qu'il a faits, ça nous fait beaucoup de peine pour lui. Ça ne sent pas très bon. Je remercie le public toulonnais qui lui a fait une belle sortie, mais qu'est-ce que c'est triste! Il avait l'envie de faire un bon match pour l'équipe", a regretté l'entraîneur de Lyon, Pierre Mignoni.

"Il avait l'air de souffrir"

Au bout de quatre minutes de jeu, Bastareaud s'est écroulé, tout seul, sur un appui, au milieu de terrain sur une tentative de percée. Visiblement touché au genou droit, le capitaine lyonnais a hurlé de douleur avant d'être évacué sur civière. L'ancien international (33 ans, 54 sélections entre 2009 et 2019) a reçu une standing ovation du public de Toulon, dont il a porté les couleurs entre 2011 et 2019.

"Ça sentait mauvais sur le terrain parce qu'il avait l'air de souffrir. On aura plus d'infos dans les jours qui viennent mais ça a l'air assez grave. Il avait à coeur de revenir et de finir cette saison", a également confié le troisième ligne international de Lyon, Dylan Cretin. Bastareaud n'a disputé qu'une seule rencontre cette saison, début novembre face à Castres. Il avait été opéré de la main droite en septembre après huit mois d'absence en raison d'une rupture du tendon quadricipital du genou gauche.