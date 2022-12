Top 14: Piqueronies, manager de Pau, suspendu 10 semaines

Suspecté d’agression physique sur l’arbitre du match entre la Section Paloise et les Cheetahs (Afrique du Sud) samedi dernier en Challenge Cup, Sébastien Piqueronies a écopé de 10 semaines de suspension pour "inconduite". Selon le règlement de World Rugby, le manager de Pau risquait de 24 à 96 semaines de suspension.

La sanction est tombée pour Sébastien Piqueronies. Le manager de Pau, suspecté d'agression physique sur l'arbitre écossais Sam Grove-White à la fin du match contre les Cheetahs (Afrique du Sud) samedi en Challenge Cup, a écopé de 10 semaines de suspension pour "inconduite", a annoncé jeudi l'EPCR, l'organisateur de la compétition.

C'est un moindre mal pour le technicien palois, mentionné par le Commissaire à la Citation de la rencontre, le Tchèque Csaba Priskin, pour son comportement agressif envers M. Grove-White après la défaite de la Section (21-16) et qui risquait de 24 à 96 semaines de suspension selon le règlement de World Rugby.

"J'ai bien conscience d'avoir participé à une situation qui peut porter atteinte à l'image du rugby, même si je considère que celle-ci est avant tout la conséquence d'un malentendu, a indiqué Piqueronies dans un communiqué publié par son club. Je l'assume en acceptant la sanction. J'ai toujours eu et je garderai toujours le plus grand respect pour les arbitres et officiels de notre sport."

20 semaines de suspension réduites à dix

Piqueronies, ainsi que son conseil juridique et deux dirigeants du club palois ont été entendus mercredi par une Commission de discipline indépendante de l'EPCR. Après visionnage des images de l'incident, celle-ci a décidé de poursuivre l'audience disciplinaire "pour une plainte pour inconduite" plutôt que pour agression physique d'un officiel, la qualification initiale.

Cette Commission indépendante a reconnu le manager béarnais "coupable d'une infraction moins grave consistant à utiliser des mots et des actions menaçants envers l'arbitre", passible de 20 semaines de suspension.

"En raison du casier disciplinaire vierge de Piqueronies et du fait qu'il a plaidé coupable", cette Commission lui "a accordé la réduction de 50% pour circonstances atténuantes" et "imposé une sanction de 10 semaines de suspension".

Piqueronies est désormais interdit de contact avec son équipe les jours de match officiel (Top 14 inclus) et d'accès à la zone technique, au bord du terrain, aux vestiaires, et à toute zone où circule son équipe, ainsi que d'utiliser les systèmes de communication avec son staff pendant cette période.