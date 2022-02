Biarritz-La Rochelle: une fin de match folle avec deux ballons sur le terrain

Biarritz et La Rochelle ont chacun pensé gagner le match entre les deux équipes dimanche, sur la dernière action en raison de la présence de deux ballons sur le terrain. Le BO s’est finalement imposé au terme d’un incroyable scénario (27-24).

Le match entre Biarritz et La Rochelle (27-24) a été le théâtre d’une fin rocambolesque, dimanche. On jouait la 83e minute de jeu quand le BO, mené de quatre points, a lancé sa dernière cartouche sur une touche à cinq mètres. François Da Ros, le talonneur biarrot, a alors réussi à s’en extirper pour aplatir le ballon dans l’en-but adverse et exulter. Une joie partagée… avec les Rochelais puisque ces derniers ont aussi pensé gagner la rencontre après le dégagement en touche de Tawera Kerr-Barlow avec un autre ballon.

Il y avait donc un hic. Juste avant le lancer biarrot, un spectateur a renvoyé depuis les tribunes un deuxième ballon sur le terrain, mettant en scène deux actions en une. L’arbitre de la rencontre, Pierre Brousset, s’est rendu compte du problème et a mis fin à l’action. Quelques instants plus tard, Biarritz a finalement réussi à retourner dans l’en-but pour s’offrir une victoire qui lui permet de quitter la place de lanterne rouge.

Dulin peste contre cette action

"Sur l’essai refusé, on ne savait pas ce que l’arbitre avait sifflé, en fait, il y avait ce deuxième ballon, c’était un peu n’importe quoi, confie Mathieu Hirigoyen, troisième ligne de Biarritz, sur Canal+. Mais on a réussi à rester concentrés sur l’objectif de marquer, on l’a fait."

L'improbable action à deux ballons © Capture Canal+

Le scénario avait plus de mal à passer du côté de La Rochelle, qui a dilapidé une avance de 11 points en 15 minutes. "Le problème, c’est qu’à chaque fois on dit qu’on ne va plus voir des choses nouvelles comme ça et ça se passe finalement, peste Brice Dulin, arrière international français. Mais on est surtout très déçus, on se perd le match bien avant."