Castres: "Je me suis dit: c'est pour nous", Urdapilleta raconte le moment où le match a basculé contre Toulouse

Au lendemain de la qualification du Castres Olympique pour la finale du Top 14, Benjamin Urdapilleta est toujours sur un nuage. Invité de RMC ce samedi, le demi d'ouverture du CO revient sur la demi-finale face au Stade Toulousain.

Benjamin Urdapilleta a encore des étoiles plein les yeux. Le demi d'ouverture du Castres Olympique a été l'un des grands artisans de la victoire castraise face au voisin du Stade Toulousain lors de la demi-finale de Top 14 vendredi à Nice (24-18). De passage sur RMC au lendemain de la qualification, l'Argentin est revenu sur le moment qui a fait basculer la rencontre dans le bon sens pour les Tarnais.

"Le moment clé est en deuxième mi-temps, lorsque Santi (Santiago) Arata marque notre premier essai, confie-t-il. Peut-être aussi lorsque Ramos loupe une pénalité en face des poteaux à 40 mètres, alors qu'ils pouvaient passer devant. Là, je me suis dit: 'c'est pour nous le match'. J'ai senti que le groupe avait pris plus de confiance et on a dominé les dix dernières minutes."

Castres attend l'UBB ou le MHR

Lors de la demi-finale, Benjamin Urdapilleta a sorti un match de patron, en se montrant très solide à la botte (14 des 24 points de son équipe), tout en se surprenant lui-même. "La première pénalité que je tape, elle est loin (46 mètres, excentrée à droite des poteaux, ndlr) ! D'habitude, je ne tape pas trop loin mais cette année, je ne sais pas ce qu'il m'arrive, je tape plus loin qu'avant. Je suis arrivé sur le lieu de la pénalité et j'ai regardé les poteaux. Je savais que je pouvais la mettre. Quand j'ai tapé, j'ai tout donné pour que le ballon ne vole pas très haut. J'ai essayé de taper plus tendu et c'est arrivé", se souvient-il.

Après avoir sorti le tenant du titre toulousain, les Castrais peuvent aller chercher un sixième Bouclier de Brennus vendredi prochain. Ce sera soit face à l'Union Bordeaux-Bègles, soit face à Montpellier, qui s'affrontent ce samedi soir à l'Allianz Riviera (21h05).