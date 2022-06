Top 14: Castres renverse Toulouse et se qualifie pour la finale après une fin de match fantastique

Après un début de match catastrophique, le Castres Olympique a renversé le Stade Toulousain ce vendredi à Nice (24-18) et se qualifie pour la finale du Top 14, soit face à Montpellier, soit face à l'UBB.

Le derby de l'ancienne région Midi-Pyrénées était fortement attendu, et il n'a pas déçu. Pour la première demi-finale de Top 14, Castres a pris le meilleur sur Toulouse ce vendredi à l'Allianz Riviera (24-18), aux termes d'une rencontre étouffante et indécise jusqu'au bout et réalise le même coup qu'en 2018, lorsque les hommes de Pierre-Henry Broncan avaient stoppé les Toulousains en barrages. Après la Coupe d'Europe, les coéquipiers d'Antoine Dupont perdent leur titre de champion de France et ne glaneront pas de 22e Bouclier de Brennus.

>> Revivez Castres-Toulouse

Une entame tonitruante du Stade

Portés par de nombreux supporters présents dans les travées de l’enceinte niçoise, les Toulousains attaquent pourtant pied au plancher cette demi-finale en punissant Castres sur sa première opportunité. Servi en bout de ligne, Matthis Lebel repique à l’intérieur pour finir sous les poteaux après avoir échappé à deux placages (7-0, 2e).

Dans le doute, le leader de la saison régulière manque complètement son début de match, en se montrant emprunté et en manque de confiance. Il faut le carton jaune de Rory Arnold pour réveiller le CO, qui grapille son retard grâce à la botte de Benjamin Urdapilleta (10-6, 27e). Les Tarnais sont passés à deux doigts de prendre les devants avant la pause, mais l’essai de Palis est refusé par la vidéo, alors que l’ailier avait plongé pour aplatir en bord de ligne. Ce coup du sort maintient tout de même Castres dans le match à la pause (9-10, 40e), grâce notamment à l'indiscipline des champions de France.

Une cinglant 16-0 pour le CO

Le score bascule finalement dès le retour des vestiaires pour les Tarnais, avec l'essai de Santiago Arata d'un bras tendu (16-10, 44e). Mais pas le temps de savourer que Romain Ntamack ramène les Stadistes à un petit point dans la foulée (16-15, 48e). L'ouvreur français profite d'un bon décalage de Thomas Ramos pour perforer la défense castraise et relancer le suspense.

Dans un dernier quart d'heure étouffant, Toulousains et Castrais donnent tout pour arracher leur ticket pour le Stade de France. À ce jeu-là, c'est le CO qui se montre le plus habile, en raison notamment d'un échec de Ramos au pied et d'un essai libérateur de Julien Dumora dans les ultimes minutes (24-18, 77e). Castres attend désormais son adversaire en finale vendredi prochain: ce sera soit Montpellier, soit Bordeaux-Bègles, qui s'affrontent samedi (21h05).