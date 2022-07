Castres: Nakarawa a signé pour un an

Le deuxième ligne international fidjien Leone Nakarawa (34 ans), sans club depuis son départ du RCT, s’est engagé pour une saison à Castres.

La saison 2021-2022 s'est achevée et plusieurs joueurs sont en quête d’un nouveau club pour l'exercice à venir. Parmi eux, figuraient quelques éléments bien connus du public dont Leone Nakarawa. Le deuxième ligne international fidjien, passé par Glasgow et le Racing, évoluait ces derniers mois à Toulon avec qui il a disputé 15 matchs, dont 13 comme titulaire.

Non conservé par les dirigeants varois, Nakarawa (34 ans, 65 sélections) voulait rebondir en France ou même à l’étranger. Son profil plaisait à Castres, finaliste malheureux du Top 14 le 24 juin dernier contre Montpellier au Stade de France, pour se renforcer en troisième ligne.

"Je veux tout faire pour participer à la prochaine Coupe du monde"

Un accord a finalement été trouvé et son arrivée a été officialisée ce vendredi par le club tarnais. "Après avoir longuement échangé avec le joueur, Pierre-Henry Broncan n’a pas été long à me convaincre, a déclaré Pierre-Yves Revol, le président tarnais. C’est un pari très mesuré compte-tenu des conditions modestes dans lesquelles il vient. Sa saison à Toulon l’a laissé sur sa faim mais si il est en confiance, c’est un joueur qui pourra être très utile et nous aider à être performant sur les deux tableaux nationaux et européens."

De son côté, Nakarawa a parlé "d’un défi qui ne se refuse pas" et d’ajouter qu’il allait "retrouver des amis fidjiens avec qui j’ai évolué en sélection et qui vont faciliter mon intégration. Je veux tout faire pour participer à la prochaine Coupe du monde mais je sais que cela passe par une grande saison avec Castres que j’ai hâte de découvrir."