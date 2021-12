Clermont: c’est fait pour Plisson qui s’engage deux ans

L’ouvreur international de La Rochelle Jules Plisson, en fin de contrat, portera les couleurs de Clermont les deux prochaines saisons. Il y retrouvera Jono Gibbes, son ancien manager au Stade Rochelais.

Le dossier est désormais bouclé. Comme évoqué par Canal +, Jules Plisson rejoindra Clermont en fin de saison. Selon les informations de RMC Sport, le numéro dix de La Rochelle a donné son accord aux dirigeants auvergnats pour un contrat de deux ans ce dimanche. Tout est désormais finalisé. Après avoir déjà recruté le Toulonnais Anthony Belleau, l’ASM a donc trouvé ses deux ouvreurs pour la saison prochaine.



En Auvergne, Plisson retrouvera un certain Jono Gibbes, son ancien manager à La Rochelle qui a fait ses valises l’été dernier. Les deux hommes s’apprécient et se respectent depuis 2019. C’est d’ailleurs lorsque le Néo-Zélandais était aux commandes du club maritime que Plisson a livré ses meilleures performances. Depuis son départ, la donne a changé. Ronan O’Gara l’a moins utilisé (six matchs dont trois titularisations cette saison).

A l'ASM pour se relancer

En perte de certitudes, l’ancien Parisien vit une période plus difficile dans un club qui a déjà fait son marché à ce poste pour la saison prochaine (avec le Palois Antoine Hastoy mais aussi le Bordelais Ulupano Seuteni capable de jouer à ce poste). Forcément pas idéal pour la confiance…



Comme Ihaia West, lui aussi sur le départ pour le RCT dans quelques mois, Plisson ira donc voir ailleurs. Non pas à l’étranger comme il l’avait un temps imaginé mais bien toujours en Top 14. L’ouvreur international (30 ans, 18 sélections, la dernière en 2018) voudra se relancer à Clermont dans quelques mois, après avoir achevé son aventure avec le vice-champion d’Europe et de France en titre. Camille Lopez, lui, avait demandé aux dirigeants clermontois d’être libéré de sa dernière annee de contrat et va donc pouvoir s’en aller.