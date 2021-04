Clermont: c’est officiel pour Gibbes qui succèdera à Azéma

Clermont a, sans surprise, officialisé l’arrivée cet été de Jono Gibbes comme successeur de Franck Azéma. L’actuel directeur sportif de La Rochelle s’est engagé pour trois ans.

Fin du maigre suspense. Jono Gibbes succèdera bel et bien à Franck Azéma cet été à Clermont. Le club auvergnat a officialisé sans surprise l’information ce jeudi. Comme indiqué la semaine passée par RMC Sport, l’actuel directeur sportif de La Rochelle s’est engagé pour trois ans. A La Rochelle, Ronan O’Gara est lui conforté jusqu’en 2024.

Un retour en Auvergne

Plusieurs pistes ont été étudiées (de Guy Novès à Olivier Magne en passant par des techniciens britanniques) mais rapidement c’est le Néo-Zélandais qui s’est imposé comme la priorité des Jaunards.

Gibbes reviendra en Auvergne, une région qu’il connaît bien. C’est en effet un ancien de la maison auvergnate. De 2014 à 2017, le Néo-Zélandais était en charge des avants. Il avait ensuite entraîné l’Ulster, rentré au pays puis avait pris en 2018 la direction de La Rochelle, actuel deuxième du Top 14 et qualifié pour les demi-finales de la Champions Cup face au Leinster le 2 mai prochain. Au sein du club maritime, il aura travaillé avec Xavier Garbajosa puis l’Irlandais Ronan O’Gara.

Pour Clermont et son président Jean-Michel Guillon, qui a succédé à Eric de Cromières, c’est un joli coup qui s’ajoute aux signatures du deuxième ligne international argentin Tomas Lavanini et l’ouvreur irlandais J. J. Hanrahan.

O’Gara conforté à La Rochellle jusqu’en 2024

Du côté de La Rochelle, Ronan O’Gara, lui, est conforté dans ses fonctions pour prendre les rênes de l’équipe professionnelle. Mieux, le coach irlandais, arrivé en 2019, a prolongé son engagement jusqu’en 2024, comme l’a indiqué le club maritime dans un communiqué. "Je suis extrêmement fier de la confiance que me témoigne le Stade Rochelais en me nommant à la tête du groupe, a déclaré l’ancien ouvreur international. Je suis bien évidemment très impatient de poursuivre cette aventure la saison prochaine, mais chaque chose en son temps. Nous avons des échéances importantes devant nous et avant tout une belle saison à clôturer de la meilleure des manières." La semaine prochaine, La Rochelle affrontera le Leinster en demi-finale de la Champions Cup.