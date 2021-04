Clermont: Jono Gibbes en approche

L’actuel directeur sportif de La Rochelle Jono Gibbes devrait s’engager dans les jours à venir à Clermont pour succéder à Franck Azéma cet été. Le dossier est en passe d’être bouclé avec un contrat de trois ans pour le technicien néo-zélandais.

Clermont est sur le point de finaliser son dossier le plus important des mois et années à venir. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants auvergnats ont travaillé en coulisses pour trouver la perle rare capable de succéder à Franck Azéma. En place depuis 2010 d’abord comme adjoint puis en tant que manager, le technicien de 50 ans fera ses valises cet été. Et ce deux ans avant la fin de son contrat.



Plusieurs pistes ont été étudiées en coulisses (d’Olivier Magne à Guy Novès passant par des entraineurs étrangers) par Clermont qui a finalement privilégié l’arrivée de Jono Gibbes. Selon les informations de RMC Sport, celui-ci devrait prochainement s’engager pour trois ans. L’actuel directeur sportif de La Rochelle, qui était sous contrat pour encore une saison, présente de nombreux avantages. C’est notamment un ancien de la maison auvergnate puisque de 2014 à 2017, le Néo-Zélandais était en charge des avants. Son parcours aura ensuite été assez éclectique. D’abord un retour en Irlande pour prendre les commandes de l’Ulster (après avoir coaché le Leinster au début de sa carrière) avant de rentrer au pays et de rejoindre le club maritime en 2018.



Au sein de l’encadrement, avec Xavier Garbajosa puis Ronan O’Gara, Jono Gibbes a permis à son équipe de continuer à grandir. La Rochelle est actuellement deuxième de Top 14 et qualifié pour la première fois de son histoire en demi-finale de Champions Cup (face au Leinster le 2 mai prochain). Gibbes pourrait donc partir sur un titre dans quelques semaines. Ce serait évidemment le scénario idéal. Il sera temps ensuite de donner un nouveau virage à sa carrière au sein d’une équipe clermontoise en quête d’un nouveau cycle.



Plusieurs joueurs, et pas des moindres, se sont déjà engagés en faveur des Jaunards ces dernières semaines. Le deuxième ligne international argentin Tomas Lavanini et le demi d'ouverture irlandais du Munster Joseph Hanrahan évolueront au stade Marcel-Michelin la saison prochaine.