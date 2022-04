Clermont: la prolongation de Kotaro Matsushima à l’étude

INFO RMC SPORT - L’arrière international japonais Kotaro Matsushima, annoncé sur le départ ces dernières semaines, pourrait finalement prolonger à Clermont. Des discussions existent entre les deux parties.



Son départ semblait acquis. En fin de contrat cet été, Kotaro Matsushima était bien parti pour rentrer au Japon. Arrivé voilà deux ans en Auvergne, l’arrière international (29 ans, 42 sélections) avait, en coulisses, émis le souhait de rentrer pour des motifs sanitaires, lui qui n’est pas vacciné, mais aussi en raison de la volonté de sa fédération de le faire rentrer au pays. Beaucoup estimaient qu’on ne le reverrait plus la saison prochaine en Top 14, mais l’intéressé n’avait pas encore officiellement donné sa réponse.

Il s'est blessé à l'épaule droite

Selon les informations de RMC Sport, la situation a évolué et des discussions existent bel et bien entre les deux parties quant à une éventuelle prolongation. Matsushima pourrait finalement prolonger, comme le souhaitent ses dirigeants, mais aucun accord n’a encore été trouvé. C’est l’un des derniers chauds pour les lignes arrières clermontoises avec également la recherche d’un centre. Selon nos informations, le Néo-Zélandais de Biarritz Francis Saili est courtisé, mais le Stade Français et Lyon sont également sur le coup.

Kotaro Matsushima, lui, est un élément important de l’ASM. Cette saison, l’ancien joueur de Tokyo Sungoliath a disputé seize matchs de Top 14 et deux en Champions Cup, mais il s’est malheureusement blessé dimanche lors de la défaite contre les Anglais de Leicester (10-29), en 8eme de finale aller.

Les examens passés lundi ont confirmé une lésion ligamentaire au niveau de l’articulation de l’épaule droite après une disjonction acromio-claviculaire "assez sévère" selon le communiqué du club. Matsushima sera absent plusieurs semaines. A Clermont, on craint une longue indisponibilité mais on espère le revoir à l’œuvre d’ici la fin de saison.