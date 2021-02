Elections à la LNR: René Bouscatel officiellement candidat

L’ancien président du Stade Toulousain René Bouscatel s’est lui aussi officiellement porté candidat à la présidence de la Ligue nationale de rugby (LNR). "J’ai pris la décision officielle, ferme et définitive aujourd’hui", a-t-il indiqué à RMC Sport ce mercredi.



"Pour l’instant, j’y pense sincèrement et fermement." Voilà ce que disait René Boucatel à RMC Sport le 15 janvier au sujet d’une éventuelle candidature à la présidence de la Ligue nationale de rugby (LNR). Depuis, celui qui a été président du Stade Toulousain durant 25 ans a longtemps pesé le pour et le contre avant de se prononcer et d’envoyer sa candidature avant la fin de semaine.

Selon nos informations, Bouscatel briguera bel et bien la succession de Paul Goze. "Oui, je suis candidat à la présidence, nous a-t-il indiqué ce mercredi après-midi. Les raisons? Je les réserverai au comité directeur lorsqu’il nous recevra. J’ai pris la décision officielle, ferme et définitive aujourd’hui. Je savais qu'hier, il y avait une réunion surprenante - en dehors de la Ligue et de l’UCPR (Union des clubs professionnels de rugby) alors que les règles étaient bien déterminées - qui aurait auditionné deux candidats sans attendre les dates limites de candidature (fixées à vendredi soir). Cela m’a fait sortir de ma réserve."

Vers un match à trois

Comme indiqué par RMC Sport, les présidents des clubs de Top 14 et de Pro D2 étaient en effet réunis mardi en visioconférence pour entendre les candidats Alain Tingaud (actuel vice-président de la Ligue) et Vincent Merling (président du Stade Rochelais).

Initialement prévues à la fin de l’année 2020 mais reportées, les élections à la présidence de la LNR ont été fixées au 23 mars. Le président sortant Paul Goze, élu en 2012, et réélu en 2016, n'avait pas le droit de briguer un troisième mandat.