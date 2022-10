EN DIRECT - La Rochelle-Toulon: avec son armada offensive, le RCT veut éteindre Deflandre

La compo du RCT !

Luc ; Kolbe, Waisea, Sinzelle, Wainiqolo ; (o) West, (m) Serin ; Ollivon, Bastareaud, Du Preez ; Alainu'uese, Tanguy ; Gigashvili, Baubigny, Priso.

Remplaçants : Etrillard, Gros, Rebbadj, Lakafia, ISa, Paillaugue, Paia'aua, Setiano

Absent la semaine dernière, Mathieu Bastareaud effectue son retour, et sera titulaire au centre de la 3e ligne varoise. Derrière, la ligne d’attaque est excitante avec une charnière Serin-West, Luc à l’arrière, Kolbe et Wainiqolo sur les ailes, et un duo Sinzelle-Waisea au centre.