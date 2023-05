EN DIRECT - TOP 14: Suivez le choc entre le Racing 92 et Toulon pour le compte de la 25e journée

Racing 92-Toulon, coup d'envoi à 21h05

Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce direct commenté de la 25e et avant-dernière journée de Top 14. Derrière Toulouse et La Rochelle, la bataille fait rage pour empocher l’une des six premières places, synonyme d’accession en phase finale. Après sa victoire éclatante face à Bayonne (55-14) la semaine dernière, le Racing 92 « reçoit » Toulon ce samedi soir au Havre. Un succès permettrait aux Racingmen de conforter leur présence dans le top 6. A une unité du sixième, le RCT voudra, lui, se racheter de sa déroute face à La Rochelle (8-23) pour décrocher les quatre voire cinq points de la victoire et disputer le tour principal. Ou à minima, rester dans le Top 8 pour participer à la Champions Cup la saison prochaine. Coup d’envoi à 21h05 à suivre dans ce direct et sur les antennes de Rmc sport.