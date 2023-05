Top 14: pourquoi Toulon va être obligé d'aligner une équipe rajeunie contre le Racing 92

Alors que le Top 14 est dans sa dernière ligne droite, le RCT doit faire face à une situation assez ubuesque: contraints par le quota de JIFF sur une saison, les Toulonnais vont aligner une équipe considérablement remaniée et rajeunie samedi, pour un match pourtant décisif contre le Racing.

Le RCT pris au dépourvu? Toulon se retrouve, en plein sprint final pour une place dans le top 6, dans une situation un peu embarrassante et qui agace nombreux de ses supporters. Selon le règlement, les clubs français doivent en effet aligner sur la durée d'une saison de Top 14 une moyenne de seize JIFF (Joueurs issus des filières de formation) par feuille de match.

Si cette moyenne n’est pas respectée, le club peut être sanctionné la saison suivante par une amende et un retrait de points. Pour le moment, il manque au RCT trente-six JIFF à aligner sur les deux derniers matchs de la saison régulière. Et voilà donc Toulon, à la veille d’un match décisif au Havre contre le Racing (21h05), obligé de faire tourner, de calculer pour intégrer de nombreux jeunes ou joueurs pas forcément titulaires habituellement.

Franck Azema a tenté en conférence de presse de dédramatiser cette situation un peu ubuesque, balayant l'idée d'avoir été pris au dépourvu. "Dans la compétition, le recrutement et la gestion de ton effectif sont importants. On savait qu'il y avait cette contrainte, on l'a gérée du mieux possible tout au long de la saison. Il y a eu des blessures, des choix tactiques", rappelle le manager toulonnais, pour qui il est impératif de "jouer la gagne tous les week-ends".

Paillaugue: "Peur de quoi? Personne ne nous attend"

Alors que le RCT a décidé de laisser à la maison plusieurs tauliers "non-JIFF" comme Jiuta Wainiqolo, Cheslin Kolbe, Duncan Paia'aua, Sergio Parisse ou encore Brian Alainu'uese, le demi de mêlée expérimenté Benoit Paillaugue estime pouvoir compter sur la jeune garde toulonnaise. "Est-ce que ce n'est pas plus mal de compter sur ces jeunes-là? Ils ont de l'énergie, ils ont de l'appétit, et c’est une très belle opportunité pour eux. Ils auront en face une très belle équipe, dans un match important pour la qualif’, dans un beau stade… Peur de quoi? Personne ne nous attend, personne ne croit en nous. On n’a rien à perdre."

Parmi les petits nouveaux appelés, Mattéo Le Corvec, troisième ligne de 22 ans, reconnait qu’il s’agira pour les jeunes joueurs d’un match "avec beaucoup de stress et d'excitation". Mais où ils ont tout à gagner. "On va tous se parler. Comme on n'a pas eu énormément de temps de jeu par rapport aux autres joueurs, il faut s'envoyer à fond. On ne va rien lâcher. En tant que jeunes joueurs, on veut commencer à se confronter aux meilleurs."

Le staff, lui, comptera plus que jamais sur ses éléments d’expérience (Ollivon, Lakafia, Bastareaud, Serin) pour trouver les bons mots auprès des plus jeunes afin de réaliser une grosse performance. Car défaits face à La Rochelle samedi (8-23), les Toulonnais, 7es à un point de l'UBB et du top 6, n’ont cette fois-ci plus de joker.