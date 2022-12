EN DIRECT - Toulouse-Castres: le Stade toulousain veut sa revanche dans un derby bouillant

Et la compo toulousaine avec le retour de Jaminet !

L'arrière international de Toulouse Melvyn Jaminet, éloigné des terrains depuis plus de deux mois, fait son retour ce soir. Il sera bien accompagné avec la charnière de génie Dupont-Ntamack et l’expérimenté Guitoune. Devant c’est du lourd avec cinq internationaux français et un Sud-Africain. Toulouse veut se venger, c’est clair.