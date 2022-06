Castres-Montpellier: demande de passeport, hommage à Guirado, Géorgie dans l'UE... ce que Macron a dit aux joueurs

Emmanuel Macron est venu saluer un à un les joueurs de la finale de Top 14 entre Castres et Montpellier, ce vendredi sur la pelouse du Stade de France. Le président de la République, qui a reçu une demande de passeport, a eu des mots pour le bientôt retraité Guilhem Guirado.

C'est la tradition et même si le doute était de mise en raison de ses obligations européenne à Bruxelles, Emmanuel Macron était bien au Stade de France ce vendredi, pour assister à la finale de Top 14 entre Castres et Montpellier. Après la Marseillaise, le président de la République est descendu des tribunes pour rejoindre le tapis rouge installé sur la pelouse, sous quelques sifflets de la part d'une partie du public.

Le chef de l'Etat a salué un à un les joueurs présents pour disputer la rencontre. Et comme souvent, cela a donné lieu à quelques scènes marquantes. Côté CO d'abord. Alors que le Fidjien Adrea Cocagi avait salué sobrement - mais le genou à terre comme le veut la coutume dans son pays - Emmanuel Macron, son voisin et coéquipier Loïc Jacquet a joué les messagers.

"J'ai été chargé d'une mission par cet adorable mec Adrea (Cocagi), qui est extrêmement timide. Il adorerait avoir un passeport français mais il est trop timide pour le demander. Il m'a dit 'fais le pour moi'", a lancé le numéro 18 au président de la République. Emmanuel Macron a répondu: "Je le ferai. Et vous le recommandez?". Ce à quoi Jacquet a répliqué: "Les yeux fermés."

Chilachava et Macron ont ensuite parlé Géorgie. "On leur a donné une perspective européenne, ça a été décidé hier", raconte le président de la République à propos de la réunion à Bruxelles qui a validé la candidature de l'Ukraine et de la Moldavie à l'entrée dans l'Union européenne. Un statut qu'aimerait obtenir la Géorgie.

Les remerciements à Guirado

Une jolie scène a ensuite eu lieu avec Guilhem Guirado, qui dispute le dernier match de sa longue et grande carrière. Le chef de l'Etat lui a rendu hommage, saluant son rôle dans la reconstruction du XV de France: "Je voulais vous féliciter pour cette carrière, lui a lancé Emmanuel Macron sur la pelouse. J'imagine qu'il y a beaucoup d'émotion ce soir. Vous avez mené de beaux combats. Dans les années difficiles du XV de France, vous étiez là, vous en avez porté plus d'un et je voulais vous remercier tout particulièrement pour ça."