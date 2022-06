EN DIRECT - Castres-Montpellier: suivez la grande finale du Top 14

Du beau monde dans les tribunes du Stade de France

Max Guazzini, Mourad Boudjellal et Mathieu Bastareaud seront notamment présents au Stade de France ce soir pour assister à la finale Castres-Montpellier, ainsi que la plupart des présidents de clubs mais aussi des élus de la LNR et la FFR dont les présidents René Bouscatel et Bernard Laporte ainsi que des représentants de France 2023.

De nombreuses personnalités étrangère au monde de l'ovalie seront elles aussi dans les tribunes, avec quelques grands chefs tels que Yves Camdeborde et Christian Constant. On trouvera aussi des amateurs de rugby bien connus comme le rappeur et comédien Joey Starr et l’ancien Premier Ministre Jean Castex.

JFP