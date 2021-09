La Rochelle: Georges-Henri Colombe dans le viseur

Le pilier droit du Racing Georges-Henri Colombe (23 ans) intéresse grandement La Rochelle, très actif sur le match des mutations.

Les Rochelais aiment décidément les joueurs du Racing 92. Le club maritime tente en effet d’attirer plusieurs éléments franciliens pour la saison prochaine. Après avoir déclaré son intérêt pour le demi d’ouverture Antoine Gibert, et ce malgré l’arrivée attendue du Palois Antoine Hastoy, tout en suivant par ailleurs la situation du troisième ligne centre Yoan Tanga, le vice-champion d’Europe et de France est passé à l’offensive pour Georges-Henri Colombe, selon les informations de RMC Sport.

Colombe est en fin de contrat

Le pilier droit de 23 ans, un temps suivi par le Stade Toulousain, a reçu une offre de la part des dirigeants rochelais qui entendent renforcer leur première ligne. Colombe est, comme 21 autres joueurs du Racing, en fin de contrat l’été prochain.

Pour le moment, le dossier est bien avancé mais pas encore bouclé. Ses dirigeants n’auraient pas encore abandonné l’idée de le conserver. Lors des deux premières journées (victoires contre le Stade Français et La Rochelle), Colombe a dû se contenter d’une place de remplaçant et 66 minutes de temps de jeu.

Si le Racing travaille activement sur certaines prolongations, le chantier est malgré tout énorme. "C’est un peu compliqué, nous avouait le président Jacky Lorenzetti la semaine passée. On mène des négociations avec les joueurs et en même temps, on doit établir nos prévisions et nos budgets. Et eux doivent donner le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain. Ils sont sollicités par de nombreux clubs, ce qui est compréhensible. Globalement, je pense qu’ils ont envie de rester. C’est à nous de trouver le bon équilibre pour respecter le salary cap et satisfaire les joueurs."