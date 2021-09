La Rochelle: c’est fait pour Antoine Hastoy

INFO RMC SPORT. Le demi d’ouverture international palois Antoine Hastoy portera les couleurs de La Rochelle la saison prochaine.

La Rochelle tient son numéro dix. Comme révélé par RMC Sport il y a deux semaines, le club maritime s’était mis en quête d’un renfort au poste d’ouvreur pour la saison prochaine, avec un intérêt prononcé pour Antoine Hastoy. L’international palois (24 ans, 1 sélection cet été contre les Wallabies) était la priorité du vice-champion de France et d’Europe.

Bien que sous contrat jusqu’en 2023, Hastoy avait la possibilité de discuter avec d’autres clubs et de partir un an plus tôt que prévu grâce à une clause de sortie. Ses dirigeants ont tout fait pour le convaincre de rester avec un nouveau contrat et un projet en partie construit autour de lui.

Depuis dix jours, les discussions se sont accélérées en coulisses. Au Stade Rochelais, on se montrait d’ailleurs confiant sur ce dossier tout en discutant par ailleurs avec le Racingman Antoine Gibert (23 ans) pour pallier les fins de contrat de Jules Plisson et Ihaia West.

Hastoy a tranché

A Pau comme à La Rochelle, on attendait depuis la réponse de Hastoy, formé au club et par ailleurs très bon encore samedi lors de la victoire arrachée contre Lyon (21 points inscrits). Elle devait intervenir rapidement, chacun voulant avancer sur un plan B en cas de défection. Le suspense a finalement pris fin.

Selon nos informations, le Bayonnais d’origine a tranché : il portera les couleurs rochelaises à partir de l’été prochain. Un contrat de trois ans est évoqué. D’ici là, il tentera d’aider la Section à vivre une saison bien plus sereine que la précédente…