La Rochelle: Gourdon contraint de mettre un terme à sa carrière pour des problèmes cardiaques

Le Stade Rochelais annonce ce mardi dans un communiqué que l'international français Kevin Gourdon met fin à sa carrière sportive à 31 ans, en raison de problèmes cardiaques. Le troisième ligne aura été sélectionné à 19 reprises avec les Bleus.

Triste nouvelle pour le Stade Rochelais. Le club annonce ce mardi que son troisième ligne Kevin Gourdon doit mettre un terme prématuré à sa carrière en raison d'un problèmes cardiaques. Âgé de 31 ans, il avait été sélectionné à 19 reprises avec le XV de France. Arrivé au Stade Rochelais en 2012 après sa formation à Clermont, il avait disputé 221 matches sous le maillot jaune et noir et s'était engagé récemment pour deux saisons supplémentaires.

"C'est une nouvelle brutale et triste, mais ma santé est prioritaire" explique Kevin Gourdon, qui souhaite désormais se tourner vers la suite. "Malheureusement c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, je ne suis pas en mesure de faire quoique ce soit pour que la situation soit différente, je n'ai donc âs de regret. J'ai eu la chance d'avoir une carrière bien remplie, j'ai connu beaucoup de choses avec le Stade Rochelais, la Pro D2, la lute pour le maintien en Top 14 et puis quelques années plus tard les phases finales..."

Le troisième ligne avait joué à 19 reprises sous le maillot tricolore, lancé par Guy Novès en 2016 lors du Tournoi des 6 nations. Un passage au XV de France que le néo-retraité garde comme l'un des meilleurs souvenirs de sa carrière : "J’ai aussi eu la fierté de jouer avec le XV de France. C’est beaucoup de souvenirs, d’émotions." Contraint de quitter prématurément le monde du sport professionnel, le joueur préfère avant tout songer à ce qui l'attend : "Mais aujourd’hui je dois me tourner vers une nouvelle partie de ma vie, peut-être un peu plus tôt que prévu, mais qui sera, j’en suis convaincu, tout aussi épanouissante."

Le président du club, Vincent Merling, a tenu à rendre hommage au joueur dans un communiqué : "Kevin, l'Homme qu'il est, sa fidélité au Club, son immense talent, font de lui un joueur emblématique de la culture et de l'identité du Stade Rochelais. Il est contrait aujourd'hui d'arrêter brusquement sa carrière et de donner fort logiquement la priorité à sa santé. Il nous manquera beaucoup pour continuer d'écrire l'histoire des "Jaune et Noir" à laquelle il a déjà si largement contribué. Kevin et sa famille peuvent être assurés du totale soutien du Stade Rochelais."

Kevin Goudron se présentera en conférence de presse mercredi à 15h et s'adressera directement aux supporters avant le coup d'envoi de Stade Rochelais-LOU le 27 décembre.