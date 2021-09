La Rochelle: le Palois Quentin Lespiaucq en contacts avancés

Le talonneur palois Quentin Lespiaucq est en contacts avancés avec La Rochelle pour remplacer Facundo Bosch.

On se répète, de semaine en semaine, mais La Rochelle s’active décidément en coulisses pour préparer la saison prochaine. Le vice-champion d’Europe et de France en titre a déjà obtenu l’accord de plusieurs joueurs pour la saison prochaine, à commencer par l’ouvreur palois Antoine Hastoy et le pilier droit du Racing Georges-Henri Colombe. Mais ce n’est pas terminé puisque le club maritime entend notamment pallier plusieurs départs dont celui du troisième ligne néo-zélandais Victor Vito, mais aussi au poste de talonneur.

L’Argentin Facundo Bosch devrait en effet s’en aller cet été. Le trentenaire aux 8 sélections, retenu avec les Pumas pour le Rugby Championship, ne devrait pas être conservé par La Rochelle où il est arrivé en 2019. Plusieurs pistes ont été étudiées ces dernières semaines par le staff de Ronan O’Gara.

Ses dirigeants n’ont pas abandonné l’idée de le garder

Une d’entre elles menait au Racingman Teddy Baubigny, proche d’un départ, même si ses dirigeants pourraient lui faire une dernière proposition prochainement, et pressenti à l’Union Bordeaux-Bègles. Mais c’est bien que Palois Quentin Lespiaucq, lui aussi en fin de contrat, qui tient la corde selon les informations de RMC Sport.

Le joueur de 26 ans, qui a pour le moment effectué tout sa carrière sous les couleurs de la Section, est désormais en pole pour renforcer l’effectif rochelais la saison prochaine. Ses dirigeants n’ont cependant pas abandonné l’idée de le conserver en lui proposant un nouveau contrat. En cas de départ, le club béarnais pourrait recruter un autre talonneur. Le nom du Racingman Kevin Le Guen est notamment évoqué.