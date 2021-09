Racing: Colombe a tranché pour son avenir, direction La Rochelle

Le pilier droit du Racing 92, Georges-Henri Colombe, en fin de contrat, a annoncé ce lundi matin à ses dirigeants qu’il allait quitter le club en fin de saison pour rejoindre La Rochelle.

Georges-Henri Colombe ne portera plus les couleurs du Racing 92 la saison prochaine. Comme indiqué voilà quelques jours par RMC Sport, le pilier droit était dans le viseur de La Rochelle depuis plusieurs semaines. Le club maritime lui a transmis une très belle offre que le joueur de 23 ans a finalement accepté. Colombe l’a annoncé aux dirigeants franciliens ce lundi.

Le club présidé par Jacky Lorenzetti avait proposé une prolongation à Colombe, mais à un tarif inférieur. Le Racing, confronté à vingtaine de fins de contrats, voit donc partir l’un de ses jeunes talents. Le centre et capitaine Henry Chavancy a, lui, récemment rempilé. C’est également le cas du talonneur international Camille Chat qui, selon nos informations, a paraphé un nouveau contrat sur la durée, pour les cinq prochaines saisons.

Harry Williams dans le viseur du Racing

Au poste de pilier droit, plusieurs pistes sont étudiées pour se renforcer la saison prochaine. Aussi bien en France qu’à l’étranger. L'une d’entre elles mène à l’Anglais Harry Williams. Le très solide international d’Exeter (30 ans le mois prochain, 19 sélections, la dernière en février contre l’Ecosse) intéresse le Racing 92.

En France, le nom du Montpelliérain Mohamed Haouas circule aussi parfois au Plessis-Robinson mais, pour le moment, aucune discussion n’a été entamée comme le confiait Jacky Lorenzetti à RMC Sport il y a deux semaines : "On le connaît, c’est un bon pilier et on ne peut pas rester indifférents dans le cadre de notre situation actuelle. Mais il n’y a pas de discussions aujourd’hui." Ce que nous ont confirmé plusieurs sources.

Pour rappel, Haouas est sous contrat jusqu’en 2024 au MHR, sans oublier que les relations entre le Montpellier de Mohed Altrad et le Racing de Jacky Lorenzetti ne sont pas les plus amicales du Top 14…