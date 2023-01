La Rochelle: le spectre d’une saison terminée pour Jonathan Danty

Le trois quart centre international du Stade Rochelais Jonathan Danty est blessé au genou droit. Selon nos informations, l’inquiétude serait de mise le concernant. Le joueur doit repasser des examens mais, annoncé absent deux à trois mois, rien ne dit que sa saison ne soit pas finalement terminée.

Touché au genou droit et sorti en cours de match lors de la victoire à Perpignan (10-29), le trois quart centre international Jonathan Danty (30 ans, 18 sélections) a passé des examens en ce début de semaine. Mais l’état son articulation, qui avait largement gonflé dès le soir de la rencontre, n’a pas permis de lever entièrement le voile sur ses prochains mois de rugbyman. Un premier diagnostic a toutefois montré que son ligament croisé postérieur était touché, faisant état de deux à trois mois d’absence.

Mais un doute subsiste sur l’état de son ligament antérieur: il pourrait être aussi touché, ce qui l’obligerait à se faire opérer et modifierait son absence, laquelle s’avérerait finalement plus longue. On parlerait alors d’une indisponibilité de six mois. Autant dire une quasi fin de saison pour lui, la finale du Top 14 étant prévue le 17 juin. Ce qui serait un énorme coup dur pour le joueur, pour La Rochelle et, sur la route de la Coupe du monde, pour le XV de France.

Mauvaise nouvelle en vue pour les Bleus?

Danty vient d’enchaîner les deux dernières tournées d’automne victorieuses et le Grand Chelem avec les Bleus. Il est aujourd’hui considéré comme un titulaire à part entière dans son club et en sélection. Il faudrait momentanément lui trouver un remplaçant. Le Stade Rochelais ne s’est pas encore penché sur la question d’une joker médical. Au club, on attend fébrilement que l’œdème de son genou se résorbe et de nouveaux examens.

Concernant le XV de France, il semble impossible de le voir lors de cette édition du Tournoi des VI Nations. Pour mémoire, le rassemblement pour débuter la préparation de la Coupe du monde est prévu le 25 juin. La liste officielle des 33 joueurs retenus pour la compétition est, elle, attendue le 28 août.