XV de France: absent au moins deux mois, Danty va manquer le début du Tournoi des VI Nations

Souffrant d'une rupture du ligament croisé postérieur, Jonathan Danty devrait être absent pour deux mois et manquer le premier match du Tournoi des six nations.

Le centre international de La Rochelle Jonathan Danty sera absent au moins deux mois et doit donc déclarer forfait pour le début du Tournoi des VI Nations, a appris mardi l'AFP, confirmant une information de Midi-Olympique. Le Français (30 ans, 18 sélections) s'est blessé au genou droit lors de la victoire rochelaise devant Perpignan (29-10), samedi, pour le compte de la 14e journée du Top 14.



L'ancien joueur du Stade français est resté au sol, visiblement touché sur un plaquage du trois-quart de l'Usap George Tilsley. Selon le bi-hebdomadaire, Danty souffre d'une rupture du ligament croisé postérieur. Cette saison, il a disputé deux rencontres de championnat avec La Rochelle et deux autres en Champions Cup.



Le XV de France doit débuter le Tournoi des six nations le 4 février en Italie avant de se rendre en Irlande la semaine suivante. C'est un forfait de poids: l'an passé, lors du Grand Chelem des Bleus, il avait disputé quatre des cinq matchs, inscrivant notamment un essai lors de la victoire face à l'Écosse (17-36). Cette saison, il s'était montré en jambes et était l'un des hommes forts de son coach Ronan O'Gara, qui l'avait aligné sur onze rencontres (dix titularisations).